魯冰花季暨苗栗茶產業行銷活動22日登場。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

魯冰花季暨苗栗茶產業行銷活動，推廣在地特色。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市八甲茶園浪漫魯冰花盛開 。（何冠嫻攝）

苗栗市農會在水保局與地方政府、聯合大學的協助下，推動八甲地區茶園復耕，透過智慧農業技術提升製茶技術、打響貓裏紅茶的知名度，並利用冬季茶園休耕期打造浪漫魯冰花田，22日舉辦魯冰花季暨苗栗茶產業行銷活動，在地特色茶席結合露天音樂，推廣茶品。

水保局台中分局結合各單位推動苗栗茶產業跨域合作，並在八甲貓裏紅茶葉產區休耕期打造9公頃魯冰花海，成為年度重要花季，魯冰花期過後可作為茶區綠肥，有利茶產生長，帶動貓裏紅等農產品及農會產品銷售。

22日魯冰花季暨苗栗茶產業行銷推廣活動，副縣長鄧桂菊、農委會水保局、茶改場官員、地方民意代表等人，為貓裏紅茶代言，邀請民眾賞花，享受親近農村自然茶園的風味。

水保局台中分局表示，魯冰花能增加茶行間冬季綠肥，精進各家的種茶土壤沃度，讓苗栗茶品品質逐年提升，邁向高品質茶品，結合推廣活動，穩固在地茶產淡季觀光銷售市場，讓淡季茶產銷售穩定，鼓勵青年從事茶產業工作，提升在地耕種及製茶技術，精進舊式的耕種方法及製茶技術。

鄧桂菊表示，八甲茶業復興為產官學通力合作成果，期盼貓裏紅茶品質在智慧農業的推動下更上層樓，魯冰花海也能成為觀光新亮點，帶動地方產業發展。

(中時 )