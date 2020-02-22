楊鎮浯縣長今率員視察尚義機場防疫作業現況。（李金生攝）

縣府在機場設置的紅外線監測儀，只要旅客體溫過高發出警示聲，即由防疫人員2次複測。（李金生攝）

楊鎮浯縣長視察尚義機場防疫作業，與入境旅客親切打招呼。（李金生攝）

金門縣府也在機場加開「居家檢疫報到站」，入境就開始列管追蹤。（李金生攝）

金門防疫工作完善，仍有不少結伴首遊的旅客入境。（李金生攝）

楊鎮浯縣長強調，在「超前部署、全面防堵」的大戰略下，只有一個目標：做到「滴水不漏！」（李金生攝）

金門尚義機場防疫再升級，入境旅客今（22）日起均以紅外線監測儀量體溫，發燒者立即送醫就診。縣府也加開居家檢疫報到站，入境就開始列管追蹤。楊鎮浯縣長強調，在「超前部署、全面防堵」的大戰略下，只有一個目標：做到「滴水不漏！」

縣府在機場設置的紅外線監測儀，只要旅客體溫過高發出警示聲，即由防疫人員2次複測，若耳溫均高於攝氏38度或額溫均高於攝氏37.5度，一律留置於體溫監測站，由救護車直送金門醫院就診。

另航空公司也配合向入境旅客廣播，凡持有居家檢疫通知書者，均需至入口「居家檢疫報到站」登記，核對居住地、電話後，縣府就會立即通知里長、村里幹事啟動健康關懷。居家檢疫者返家後，限制外出至檢疫解除。

縣府說明，旅客應配合檢疫措施，如有拒絕、規避妨礙者，將依傳染病防治法第37條第1項第6款及同法第70條第1項第3款處新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

楊鎮浯縣長今率員視察作業現況，強調系列防疫新措施，在「超前部署、全面防堵」的大戰略下，特別針對如有旅客是「大三通」進來，或有中港澳的旅遊史，若等候中央在2、3天後才通知，可能出現防疫漏洞的狀況，主動強化居家檢疫新措施，將這個漏洞補起來，從旅客入境就開始列管追蹤，沒有任何時間差和空窗期，目標就是要做到「1個不漏!」

楊鎮浯並指出，從台灣很多確診病例，可以看出交通工具變成移動傳染源，縣府因此也採取針對性辦法，即居家檢疫者可以事先撥打金門縣政府的1999，由縣府安排交通工具接送，避免讓交通工具淪為移動傳染源的可能性。

連日來，經由「大三通」返回金門者有10餘人，均由相關單位切實管制追蹤。楊鎮浯也說明，他們在台灣各大機場入境時，即已被登錄為居家檢疫追蹤對象，縣府在金門機場又可再攔截1次，目的就是建立複式的追蹤機制，確保金門不會出現防疫缺口。

(中時 )