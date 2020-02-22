台電公司台中區營業處力行生態環境保護，於22日上午於大坑九號步道舉辦「健行暨淨山」活動，號召員工及眷屬逾1200人參與，只見一行人手拿夾子、垃圾袋，一邊健行爬山，一邊沿路撿拾垃圾、淨化環境；一上午共清出垃圾20大袋，合計約300公斤垃圾，以及資源回收20公斤。

這場活動由台電公司台中區營業處處長郭芳楠、業務副處長岳小娟、電務副處長黃志榮帶領員工及眷屬共同參與；郭芳楠表示，台中區處此次舉辦九號步道淨山活動，期望同仁們能夠在業務繁忙之餘，也能注重自身的休閒生活及身體健康，台中區處每年皆會在九號步道舉辦二到三次不等的健行活動。

此次更結合了「行動支付」、「電子帳單」及「節能減碳」等宣導活動，讓同仁、眷屬，以及前往登山的民眾們都能享受一邊爬山健身，一邊淨山，還能一邊加強正確環保、節能的觀念，可說是一舉數得！

此次「健行暨淨山」活動自上午七時進行至中午十二時，共清出垃圾20袋，合計約300公斤垃圾，以及資源回收近20公斤；其中除多為登山遊客隨地丟棄之塑膠袋、寶特瓶…等垃圾，亦不乏許多大型的廢棄物！在地的和平里里長林標權更致贈感謝狀與郭芳楠及台電同仁，感謝所有台電員眷為環境保護所付出的心力。

(中時 )