澳洲當局20日派出專機將郵輪「鑽石公主號」的164名澳籍乘客載回，並對出現疑似症狀的民眾進行檢查，結果發現其中有4人對病毒呈現陽性反應，整架包機上總計有6人感染新冠肺炎。

根據日本《NHK》報導，各國紛紛派出專機將「鑽石公主號」上的公民接回，20日澳洲當局將164名澳籍乘客接回國後，針對有疑似症狀的公民進行檢查，結果發現有4人對病毒呈現陽性反應，整架包機上確認感染的澳洲籍人數總計6人。

澳洲衛生官員表示，雖然164人在日本接受2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測，結果都呈陰性，不過對於後來驗出病毒也「並不意外」。

除了澳洲發生撤僑後驗出病毒的例子，美國及以色列也發生類似情況，美國派出的撤僑專機上已有18人確診；而以色列1名女子返國後，檢驗結果也呈陽性，但她目前沒有任何症狀，正在當地醫院隔離中。

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(中時電子報)