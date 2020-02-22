新冠肺炎疫情延燒，新北市市長侯友宜22日邀集全市17家急救責任醫院及感染控制專家會談，侯友宜強調，疫情持續升溫，必須提高防疫層級，「以視同社區感染的方式」超前佈署、全力備戰，防範院內感染。會中醫界人士建議，非肺炎的輕症患者可採可採遠距醫療，也可在社區設立檢疫站，掌握社區情形。

侯友宜指出，防疫作戰規格必須提升，不管中央幾級開設，新北市已召開13次應變會議，都以一級開設的態度作戰。針對沒有旅遊史也無接觸史的確診病例，面對此類新型挑戰，要提升防疫等級，更要超前佈署，採全面性、彈性且高效率的做法遏止疫情惡化。

台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，肯定侯市長將疫情「當作社區感染」的積極防疫作為，在防疫期間，未染上新冠肺炎的病患可採遠距醫療，一般輕症疾病或隔離者，不需要親自去醫院。

另過往篩檢只針對有接觸史、旅遊史出現症狀的個案，現在應採取策略是除上述個案和居家隔離、檢疫等個案外，其他不明原因的肺炎或有任何群聚現象，以及醫護人員得到肺炎，都要進行篩檢，甚至加設社區檢疫站，以掌握社區可能有不清楚的個案出現。

中央即日起實施加強社區監測方案，侯友宜表示，新北將全力配合，包括14天內有國外旅遊史，包括陸港澳、新加坡、泰國及日本及其他國家，或曾接觸來自國外有發燒或呼吸道症狀人士接觸史，且醫師高度懷疑新冠肺炎感染的發燒或呼吸道症狀個案；第二種為出現發燒、呼吸道症狀群聚現象者；第三種為經「抗生素治療三日未好轉且無明確病因」、「群聚事件個案」或「醫護人員」之肺炎個案，須通報主管機關採檢送驗。

新北市衛生局表示，新冠肺炎應變醫院及9家隔離指定醫院收治總床數目前為475床，新北市配合中央，啟動「加強社區監測方案」，並落實「加強院內監測方案」。

今日與會的醫院包括亞東醫院、雙和醫院、台北醫院、樂生療養院、恩主公醫院、汐止國泰綜合醫院、新泰綜合醫院、瑞芳礦工醫院、淡水馬偕醫院、台北慈濟醫院、耕莘醫院、永和耕莘醫院、輔仁大學附設醫院、新北聯醫、台大金山醫院、仁愛醫院、板橋中興醫院，以及台灣感染症醫學會理事長黃立民與傳染病防治醫療網台北區副指揮官璩大成。

(中時 )