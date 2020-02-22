因新冠肺炎疫情被隔離的鑽石公主號，郵輪上台灣旅客昨天接回台灣，對於滯留武漢的國人，目前洽談包機進度；總統府發言人丁允恭今受訪表示，鑽石公主號用台灣自己班機接人，才能落實這樣防疫標準，至於武漢，政府堅持原則一直都是防疫不是政治。

丁允恭指出，其實大家都可以看到，昨天順利將鑽石公主號上台灣籍旅客接回台灣，過程中包含先前派出的檢疫人員、隨機的醫護人員，機上旅客上機前做過完善的檢疫，機上也有口罩及護目鏡、 防護衣等完整的裝備，下機後也有做妥善的消毒工作，過程非常順利。

他說，大家可以看到，因為有派出自己的飛機，所以才能夠落實這樣的防疫標準，對比之前武漢飛來的班機，相信大家可以看到，這個過程中政府堅持的原則一直都是防疫而不適政治，政府的原則一直很清楚，ㄧ、回來國人的安全，第二、維護國內防疫完整性，在這樣的原則下持續跟對方溝通 妥適幫助國人。

對於藍籲兩岸捨成見 華航東航齊飛；丁允恭重申，「我們原則很清楚，同時保障國人維護防疫」；這樣原則下溝通；他強調，防疫的原則不是一句退讓，這樣國人也不會接受。

(中時 )