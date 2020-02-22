倉庫書報等資源回收物品都遭燒毀。（翻攝畫面／王志偉花蓮傳真

資源回收處被拉起警戒線。（翻攝畫面／王志偉花蓮傳真

警消破門進入倉庫搜救。（翻攝畫面／王志偉花蓮傳真

火舌竄出燃燒資源回收倉庫。（翻攝畫面／王志偉花蓮傳真

已入台灣籍的法國神父劉一峰，深耕於花蓮玉里天主堂，逾半世紀照顧弱勢與街友，今位在玉里鎮新昌一街的資源回收場，冒出無名火，火舌將倉庫燒毀。看似低價資源物品書報等物，卻是神父與義工平日蒐集整理幫助弱勢的物資；劉一封神父受訪說「我要哭了啊，但要勇敢啊」，相信也這是天主給他的一種考驗，就捲起袖挽，整理家園吧！

花蓮縣消防局第三大隊副大隊長陳力平表示，今天清晨6點多，玉里鎮新昌一街23號竄出大火，到達現場發現，工廠後方疑似起火點，破門進入進行滅火，搜索後所幸未發現人員受困，燃燒面積約300平方公尺，至於起火原因正調查中。

火警倉庫，是地方熟悉的劉一峰神父資源回收處，倉庫不久前才粉刷整理好，藉由平日資源回收幫助街友生活。

面對火警，劉一峰神父還虔誠說「這是給我的一種教訓啊，為什麼沒把窗口安全措施做好」，周邊的監視器也被燒毀，無法瞭解起火原因如何或有人為因素，但不論為何，要趕緊整理倉庫，讓資源回收工作恢復正常。至於財物損失，劉一峰神父說，重新裝潢整理大概3、40萬元，不過眼前最重要重建家園，捲起袖挽，開始工作吧！

現年78歲、被玉里鎮民稱作「神父爸爸」的劉一峰，25歲來台，1986年奉派花蓮玉里天主堂，並接下安德啟智中心收容喜憨兒，50多年來為弱勢奔走，2015年曾獲得「吳尊賢愛心獎」、「總統文化獎」殊榮，2017年領到台灣身分證，正式歸化成為台灣籍。

劉一峰因擔心老憨兒無人照料，在富里鄉東里村的第二代安德啟智中心對面，找了一塊地籌設「怡峰園」，去年4月完工，完成劉一峰神父畢生為老憨兒「蓋一個家」的心願。

(中時 )