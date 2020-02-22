「罷韓總部」遭高市選委會認定違法設置，罷免案提議領銜人陳冠榮恐將面臨10至100萬元裁罰，罷韓團體痛批擴權找碴。高市選委會22日下午發聲明澄清，接獲民眾檢舉才依法展開調查，總部是否違法設立，還須經過監察小組及委員會議審議認定。

高市選委會強調，罷韓總部被民眾檢舉違法設立，選委會依行政程序法給予被檢舉人陳述意見的機會，並非惡意阻撓。

高市選委會指出，罷免案提議領銜人陳冠榮並未依「公職人員罷免辦事處及辦事人員之設置及徵求連署辦法」第8條規定，於法定期限（2020年1月2日）內檢送資料、申請設置罷免辦事處，依法即視為不設置，逾期也不能再設置。

至於陳冠榮主張、設置辦事處「屬於權利而非義務」，高市選委會強調這是誤解法令規定。公職人員選舉罷免法第110條第1項明文規定，違反前述辦法中關於登記設立及設立數量限制規定者，處10萬元以上100萬元以下罰鍰。因此，罷免辦事處雖規定「得」設立，而非「應」設立，但這不代表就可以未經送件登記而逕自設立。

對於「辦事處」在法律上沒有明確定義的爭議，高市選委會重申，將交由超然公正的監察小組會議及委員會議，依實際用途性質審查認定。

高市選委會呼籲，選罷法屬中央立法權限，相關規定是否妥適或需修法，可以廣納各界意見。既然現行選罷法對於設置罷免辦事處乃至於辦事人員定有規範，希望包括罷韓團體在內的任何團體或個人，都能遵守國家法律。

(中時 )