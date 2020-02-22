北市一名視障女子搭乘捷運，轉乘遭遇中年男子假意攙扶上手扶梯，卻抓著她的手碰觸下體，視障女網路貼文指站務人員告訴她「妳也沒看清楚那個人長什麼樣，也沒辦法啦，以後自己小心點」，捷運警察已主動聯繫，但視障女稱沒有意願提告，警方現已保存監視器畫面，並呼籲若視障民眾須要協助，可請捷運站務人員、保全員幫忙。

張姓視障女子21日下午4點搭乘板南線到台北車站，下車後，一位中年男子佯稱熱心帶路，帶著張女上手扶梯，卻在手扶梯行進中轉身，拉張女的手碰觸他下體，直到離開手扶梯，張女稱有朋友要來接她，趕緊逃離現場。

張女網路貼文指，當時沒有人幫忙，到了轉運站她立即告訴站務人員，但站務人員回應：「你也沒看清楚那個人長怎樣，也沒辦法啦，以後自己小心點」。

捷運警察表示，張女回到台中後打電話報警，警方主動在臉書上看到貼文並聯繫張女，她稱沒有意願提告，而警方已根據張女所說的時間點，保存當時手扶梯的監視器畫面，一旦張女提告即可展開偵辦。

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