嘉義市古禮抓周活動，主辦單位準備筆、算盤、銅錢等各行業的代表物讓寶寶抓取。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右）為寶寶古禮抓周活動，與親子一起帶動跳。（廖素慧攝）

嘉義市兒童館22日舉辦「城隍佑民．文昌護子古禮抓周活動」，滿周歲的寶寶們穿戴虎帽、虎鞋，從各種行業代表物品隨機抓取1物，象徵以後做各行各業順遂如意，爸爸媽媽們指引孩子方向的叫聲此起彼落，趣味橫生，活動報名費捐作公益用途，且弱勢家庭免費參加。

新冠肺炎疫情緊張，波及許多大小活動取消，嘉義市長黃敏惠感謝主辦抓周活動的遊Love園親子館、城隍廟，能謹慎用心因應，各項用品都清毒清潔過，如期舉辦親子同樂、有意義的活動，家長們也都戴口罩、做好自主健康防護措施，帶小寶貝們參加活動，是很好的衛教。

遊Love園親子館館長翁紫銘說，疫情發生後非常擔心抓周的親子活動辦不成，但許多家長都很想參加，期待給孩子既傳統又創新的人生第一個成年禮，花了2個禮拜終於找到酒精，送給來參加的家庭1瓶當作伴手禮，守護一家人的健康，此次活動有弱勢家庭免費參加，其餘報名費將捐贈給城隍廟作為公益基金。

現場準備筆、算盤、銅錢、書籍、印章、量尺等物品，象徵各行各業、人生順遂的意涵，由寶寶隨機抓取，祝願寶寶在城隍爺神明的護佑下，平安長大，行行出狀元，爸爸媽媽在場邊呼叫孩子「往這裡、看那裡」，熱鬧歡樂，並拍攝寶寶抓周過程，留存寶寶的成長紀錄。

(中時 )