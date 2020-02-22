朴子獅子會22日擴大舉辦捐血活動，下午3點半左右已有超過500位民眾挽袖捐血。（朴子獅子會提供／張毓翎嘉義傳真）

朴子獅子會結合健康篩檢擴大辦理。（朴子獅子會提供／張毓翎嘉義傳真）

新冠肺炎疫情期間，全台多處捐血中心都出現缺血情況，朴子獅子會預期民眾外出捐血的意願可能降低，因此結合侯守恩診所及嘉義大學眼科22日擴大舉辦捐血活動，並祭出液晶電視等豐富摸彩禮品。今日下午3點半左右已有超過500位民眾挽袖捐血，為社會注入溫馨暖流。

由於天氣相當爽朗、舒適，加上還有健康篩檢活動，光是上午2個半小時就有超過300位民眾捐血；朴子國際獅子會會長侯俊良表示，朴子獅子會每年定期舉辦捐血活動，今年發揮拋磚引玉的能量，擴大辦理為糖尿病篩檢、視力檢查、血救人3合1「愛健康」活動，期望能在血庫鬧血荒的時期，鼓勵大家踴躍出門捐血。

許多民眾攜家帶眷前來，立委蔡易餘、朴子市長吳品叡及國際獅子會300D1區總監張秀華等人也到場關心；長期熱心公益的嘉義大學眼科院長賴麗如聽聞長期守護朴子地區糖尿病患的侯守恩醫師與獅子會舉辦這項活動，特地帶著醫護團隊前來共襄盛舉。

賴麗如表示，這次民眾捐血情況出乎預期的好，捐血不僅有益身心健康，同時也是回饋社會一項實際作為，民眾除了近期內多洗手，並做好自身的防疫保護，平時也要重視保健，如捐血前必須有充足的睡眠、正常的飲食和適度運動，才能有效增進健康，強化免疫力。

(中時 )