農委會主委陳吉仲今(22)日在臉書表示，因應新冠肺炎疫情，行政院提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」，全力執行所有的防疫、紓困及振興計劃，農委已會向行政院提出農業紓困金，將用於農漁牧產品外銷、休閒農業及金融貸款，並對我國農產品今年外銷成長表示樂觀。

陳吉仲說，已經完整盤點並向國人報告新冠肺炎對農業的可能影響及因應措施，目前各項工作都早已開始執行。這波疫情對我國農漁產品是危機也是轉機，如何化解負面影響轉為正面效益為首要任務。

陳吉仲指出，近期受到許多注目的鳳梨釋迦，因為過年期間的休市加上受疫情影響，使得產地價格受到一定程度的影響，而過年後啟動聯合外銷，加大輔導力道，目前包括持續出口到中國以及外銷新加坡等市場，已經有超過9千多公噸的數量，再加上和電視購物及電商平台合作在內銷通路強打，順利讓產地及批發市場價格回到沒有疫情影響的水準。

陳吉仲進一步指出，中國國內的農產品市場，因為非洲豬瘟疫情造成豬肉價格大漲，這波新冠肺炎疫情也讓許多地方因封城開始影響農業生產，中國農產品外銷若減少，將在國際市場上產生轉單效果，以洋蔥來說，前天已經有業者出口24公噸到東南亞，生薑外銷美國也是一例，對於今年台灣農產品外銷大成長表示樂觀。

(中時 )