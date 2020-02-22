新冠肺炎疫情持續攀升，大陸多間監獄陸續爆出病例，大陸山東任城監獄更傳出207人感染，對此近年將演藝重心移至大陸的藝人劉樂妍，表示對監獄陸續爆出病例感到訝異，更表示不捨讓醫護人員前往營救，立刻引起網友議論。

大陸山東任城監獄爆出百人罹患新冠肺炎，對此劉樂妍表示擔心所有人員狀況，但也好奇監獄與外界隔離，究竟如何爆發出疫情?不過得知一線醫護人員要進監獄診斷病患，讓她直呼：「要我怎麼捨得讓身心健康行為頭腦正常的醫護人員去救這些人呢」，得知言論可能引起反彈，立刻緩頰：「我知道他們很無辜，但問題是現在怎麼辦呢？蒼天哪，大地呀，快救救我的國家吧」。

劉樂妍微博全文。（圖/劉樂妍微博）

不過一開始劉樂妍得知多處監獄爆發新冠肺炎，她第一時間跳出來表示：「未來大陸監獄需要我的話，其實也是可以叫我，我也很願意去的」，此外也祈求大陸山東監獄疫情能夠趕快控制住，希望不會有傷亡事件發生。

(中時電子報)