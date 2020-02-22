新冠肺炎全球延燒，中央流行疫情指揮中心宣布將日、韓旅遊提升為第二級警示，澎湖縣長賴峰偉22日在防疫會議中表示，目前正值防疫非常時期，縣府團隊每人都是防疫人員，更應上緊螺絲，全力投入防疫，且為降低感染風險，即日起同仁禁止請假出國。

新冠肺炎疫情持續擴散各國，日本確診數已達740例，多例感染源不明，南韓確診數更是一夕暴增142例，且有群聚感染現象，除了亞洲地區，歐洲也無法倖免，義大利1天之內確診17例，並傳出首宗死亡案例，疫情在世界各國持續蔓延。

繼新加坡之後，中央流行疫情指揮中心宣布日本與韓國旅遊警示提升至第二級警示，目前中港澳及日本、韓國、新加坡、泰國皆被列為旅遊警示，而上述都是國人喜愛旅遊的熱門國家，旅客非必要前往旅遊或採取加強防護措施。

賴峰偉表示，新冠肺炎盛行期間，出國旅遊隨時都有感染風險，萬一回澎湖傳染給家人，擴散成社區傳播，疫情將變得很難控制。

賴峰偉指出，澎湖現在零確診個案，防疫非常時期，應超前部署，提前防範，縣府團隊人員應以身作則，做為縣民示範，避免出國旅遊，即日起禁止同仁請假出國者。

賴峰偉說，對抗新冠肺炎確保澎湖淨土，希望大家共體時艱，暫緩出國計畫，也呼籲各鄉市公所、各駐澎湖行政機關都能規範同仁比照辦理，守護澎湖鄉親健康。

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(中時 )