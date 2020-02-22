全球新冠肺炎疫情確診人數持續上升，中國大陸疾控應急中心研究員向妮娟21日接受大陸官媒央視「新聞1+1」訪問表示，先前判定武漢新冠肺炎病毒的潛伏期是14天，因此把14天做為隔離期，但目前已瞭解到「在發病前兩天就已經有了傳染性」。

據《北京日報》今(22日)報導，大陸《央視》昨21日晚，名主持人白岩松特邀中國大陸疾控中心應急中心研究員向妮娟，和中國工程院院士、華中科技大學黨委書記邵新宇，解讀最新疫情。

向妮娟在專訪節目中指出，「先前認定新冠肺炎病毒的潛伏期是14天，因此我們把14天做為隔離期。但是目前的變化是，我們瞭解到病人在發病的前兩天，已經有了傳染性。因此我們對密切接觸者的判定也有了變化」。

陸媒微博報導。(圖/翻攝自微博)

向妮娟強調，原來的標準是病人發病後接觸的對象為密切接觸者。但是現在的標準是病人發病前兩天接觸的人也是密切接觸者，需要進行14天的醫學觀察。

報導同時也指出，聚集疫情有一個共同的特點。不管是在家庭內發生還是在公共場所，發生的這種聚集疫情都是因為人與人之間的密切接觸所導致的，因此建議大家要增大社交距離。向妮娟並根據早期調查分析，「早期1名病人能傳播2、3個人」。「但現在根據『發病曲線』的分析，可能1名病人都傳播不到1人，目前疫情傳播指數、即1名病人能夠傳播的人數，跟初期相比已經下降」。

(中時電子報)