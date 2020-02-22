幼稚園娃娃車小朋友觸摸到及司機開門把手等，防疫做到滴水不漏。（陳世宗攝）

遊覽車型校車針對駕駛座、把手等，只要身體會接觸到的地方全面地毯式的消毒。（陳世宗攝）

防疫如同作戰！高中以下學校25日將開學，校車是各界關注的防疫重點。台中市政府除要求各校平日加強車輛清潔消毒，22、23日兩天更率六都之先，針對高中以下公私立學校校車、幼兒園幼童專用車、補習班交通車等；「加碼」提供免費校車消毒服務，為學生防疫安全把關。

教育局指出，因應25日高中以下將開學，市府全方位加強校園防疫，繼宣布加碼發放學童口罩、公私立校園全面消毒後，再加強公私立高中以下學校校車、幼兒園幼童專用車及補習班接送車輛消毒防疫；22、23日兩天在台灣燈會向上停車場接駁站，提供校車免費消毒服務。

高中以下學校25日將開學，台中市政府全面展開校車清潔消毒，讓孩子放心、家長安心！（陳世宗攝）

教育局長楊振昇說，因應開學日，市府跨局處積極進行校園各項衛教、物資發放、消毒工作。載送學生的接駁車輛更不容忽視，除要求平日加強車輛清潔消毒外，今、明兩日更提供免費消毒服務，希望學生從出門上學到放學返家全程更放心，避免任何感染風險。

「不僅免費還全面！」環保局長吳志超指出，針對校車消毒防疫作為，以小娃娃車為例，除小朋友要上車前、坐下位置後會觸摸到的地方外，司機開門的把手、接小朋友的老師所觸摸到的地方也不放過；遊覽車型校車部分則針對駕駛座、駕駛盤、把手，車內沿著中央走道，上頭的手把、連不見得用到的逃生門，只要身體會接觸到的地方都會消毒。

吉兒寶負責人何小姐說，私立幼稚園已開學兩個禮拜，防疫工作如火如荼展開，娃娃車發車前、發車後也會做好防疫工作；市府提供細緻服務，讓吉兒寶238位學生家長放心。吉瑞福教育機構負責人劉先生認為，交通車是最重要關鍵，市府協助把車輛裡外都整理得非常乾淨，讓孩子放心、家長安心。

楊振昇表示，校(專)車駕駛必須配戴口罩，學校指派隨車老師或學生車隊長於駕駛及學生上車前，以額溫槍逐一量測體溫；如額溫高於37.5度，不得搭乘並通報家長接回。校（專）車備有漂白水或酒精等消毒用品，於學生上車前完成消毒，學生下車後再次消毒。

教育局強調，防疫期間應落實每日在家自主體溫量測，如有疑似發燒、呼吸道不適等症狀者，儘速由家長陪同就醫並在家休養，避免上學及搭乘校（專）車，保障自身與他人健康；行車時如有不適，應立即告知駕駛人及車隊長，妥為因應。

(中時 )