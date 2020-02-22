新冠肺炎疫情持續延燒，中國廣東日前傳出，少數已經治癒出院的的病患，糞便檢驗轉為陽性。對此，廣州市第八人民醫院感染病中心主任蔡衛平表示，這種現象不能算是復發，因為還不確定是否具有傳染性。

根據《南方都市報》報導，廣州市已經有許多出院病患，且陸續增加當中，而第八人民醫院也開始追蹤出院病人，並在觀察期的7天和14天進行痰咽檢測及糞便檢測，追蹤結果發現，有少數病患的糞便檢測轉為陽性。對此，蔡衛平表示，「有可能是出院者體內依然還有病毒或者是病毒基因片段。不過，是否具有傳染性還不能確定，因為新冠病毒是新的病原體，據我們的認識，還有一個完善過程。」這些出院患者同時也做了肺部影像檢查，「根據CT提示，他們的肺部炎症在改善，但還沒有看到再加重的案例，因此這種現像不能算是復發。」

蔡衛平表示，糞便檢測呈現陽性的患者，是因糞便中存在病毒基因片段或病毒，雖然目前認為新冠病毒可能透過糞便傳播，但相較其他傳播途徑，單一的糞口傳播疾病是比較好控制的，只要勤洗手、蓋好馬桶蓋再沖洗廁所等就能夠大大降低感染風險。

蔡衛平也強調，出院病患應按照醫生指示，嚴格居家觀察14天，並做到居室通風、講究衛生、規範洗手，以及做好自我健康監測，按時到醫院接受追蹤，才能達到防控防疫效果。

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(中時電子報)