因應新型冠狀病毒肺炎疫情，為使居家隔離或居家檢疫的市民持續獲得醫療照顧，台中市政府針對居家隔離或居家檢疫有就醫需求者，將採通訊診療方式，確保隔離檢疫期間醫療服務不中斷，目前已有中山醫學大學附設醫院及中國醫藥大學附設醫院2家醫院提供服務，還有168家醫療院申請加入中。

台中市政府衛生局日前舉行說明會，邀請醫院、6大醫師公會及3大診所協會參加，希望透過醫療院所的通訊診療措施，讓居家隔離或居家檢疫的市民在不離開隔離或檢疫場所的情況下，仍能獲得完善醫療服務。

衛生局長曾梓展表示，台中市居家檢疫或居家隔離有就醫需求者，皆可撥打防疫專線或衛生局專線電話，由衛生局確認醫療需求，若有發燒或呼吸道症狀，將安排至15家指定隔離醫院就醫；若無發燒或呼吸道症狀，但有急迫醫療需求或慢性病患者，則安排至指定通訊診察醫療院所進行通訊診療，再由家屬或代理人攜帶健保卡、隔離或檢疫通知單至診療院所拿藥。

衛生局呼籲，民眾若收到居家隔離或居家檢疫通知單，應確實配合中央防疫政策，落實居家隔離或檢疫14天，並佩戴口罩、勤洗手、避免觸摸眼口鼻，期間若有發燒（耳溫大於38度以上或額溫大於37.5度以上）、呼吸道症狀或就醫需求，可撥打防疫專線1922或衛生局專線電話0928-912578，由衛生局安排就醫，勿違反規定逕自外出，違者最高可處30萬元罰鍰。

(中時 )