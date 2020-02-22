作弊案審結之後，惱怒的太空人球迷開始找洋基的麻煩，根據貝爾川(Carlos Beltran)的說法，洋基也是會用鏡頭偷暗號的。貝爾川從洋基轉隊到太空人的時候還嘲笑他們「科技太落後了。」讓球迷聯想到貝爾川可能在洋基看過更高竿的作弊技巧。

前洋基「鐵爺」塔謝拉(Mark Teixeira)對《紐約郵報》表示，洋基當然有偷暗號，但他們還在用很老式的方法。教練團從轉播看對方暗號，破解了之後告訴球員，等他上到二壘就可以傳遞給打者。不過這方法效果很差，因為任何智商正常的捕手都會在對手上二壘時切換暗號。

塔謝拉說：「你要等二壘跑者重新確認對手暗號，然後再回傳給我，我早就被三振或打出去了。」洋基會在休息室談論暗號的球員不多，擁有解碼技能的更少，主要是貝爾川、Ａ-Rod(Alex Rodriguez)、克里斯楊(Chris Young)。A-Rod平時就很擅長觀察投手的破綻，但其他球員腦筋比較慢的，即使上到二壘也沒什麼作用。塔謝拉說：「他們傳回來的訊息大部分都是錯的。」

大聯盟直到2018年才嚴格叮囑不許再用轉播畫面解碼，後來乾脆把直播延遲8秒以杜絕此道。塔謝拉指出太空人的偷暗號方式「完全是另一個層級」，他們自己錄影、專人破解、即時傳遞、使用電子儀器，根本沒有資格攀比其他球隊。

(中時電子報)