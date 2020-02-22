金門風獅爺福德祠是屏東車城福安宮土地公之正靈分身，2014年10月專程迎至金門安座。（李金生攝）

農曆二月初二（24日)是土地公壽誕，台開金門風獅爺福德祠今（22）日起連2天舉辦「擲筊求好禮」活動，第1次聖筊即有金獅影城白金優待券1張可拿，奪得「金獅聖筊王」者可看免費電影1年。

台開指出，凡金門鄉親與風獅爺福德正神功德會會員，憑2／17至2／23期間全館不限金額發票，就可參加擲筊求好禮活動1次。第1次獲得聖筊者，就有金獅影城白金優待券1張，第2次獲得聖筊，可有金獅影城電影同行券1張，第3次獲得聖筊者，可獲金獅影城獅友券(特定電影免費觀賞)，第4次獲得聖筊者，可獲榮獲米其林一星的鼎泰豐壽桃1盒，若連續擲得5次聖筊，除可獲鼎泰豐壽桃1盒外，還取得明天下午5點登場的「金獅聖筊王」決賽資格，最多筊者可在金獅影城看免費電影1年。

台開指出，金門風獅爺福德祠是屏東車城福安宮土地公之正靈分身，2014年10月專程迎至金門安座。車城福安宮是台灣與東南亞最大土地公廟，平日香火鼎盛，庇佑鄉里已有300多年歷史，是恆春車城當地的信仰中心。

(中時 )