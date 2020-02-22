南台中家扶22日在大仁公園舉辦「社區家扶日─助學義賣會」，13位目前接受扶助的大專生來義賣，象徵「自己的獎學金自己募」，讓大專同學有機會跨出舒適圈，體驗手心向下付出的感覺；台中知名「23號太陽餅店」贊助太陽餅作為活動消費滿額贈，提高民眾買氣。

南台中家扶中心指出，活動以大專生的自彈自場演出揭開義賣序幕，每一攤物品種類五花八門，廚房用具、文具教具、衣物襪帽、生活小物、新品二手都有，民眾走出戶外透透氣，盡情尋寶。

每位大專生都認真地搬貨設攤、叫賣販售、走動行銷，甚至推廣幸福小舖水餃和台中市茶商業同業公會捐贈的茶包，將自己的任務盡責完成，為自己的獎助學金盡一份心力；陳同學指出，「每年都很感謝家扶獎助學金的幫忙，減輕家裡經濟負擔，讓我和姐姐可以安心唸書。」

「23號太陽餅店」加入響應助學義賣活動行列，提供招牌太陽餅100個，凡單筆消費金額滿500元即贈送一個；南台中扶幼委員陳琉趁說，「希望透過太陽餅分享，傳遞溫暖，也將祝福給家扶的孩子。」

南台中家扶主任王金敦說，中心今年一月募款比去年同期相比約下滑三成，這次獎助學金募款目標籌募250萬元，依年級與成績給予金額不等的獎助學金，預計發給150位高中職和大專、碩班同學，目前仍不足117萬元；學校即將開學，大家注重防疫時也能關注到弱勢學子就學議題。

(中時 )