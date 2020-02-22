新冠肺炎疫情持續延燒，南韓出現3名軍人確診案例，國防部今天表示，針對近期計畫前往疫情高風險國家旅遊官兵，已要求各部隊主官善加勸導，若無特殊原因，應取消前往或延後前往，避免暴露在感染新冠肺炎的風險中。

據中央社報導，國防部對此表示，國軍負有保國衛民的職責，戰力的維護，涉及國家安全，國軍任何單位、營區絕對不能發生群聚感染事件。這29國家地區包括中國大陸、新加坡、日本、香港、韓國、泰國、馬來西亞、越南、德國、澳洲、美國、法國、澳門、英國、阿聯、加拿大、印度、菲律賓、義大利、俄羅斯、西班牙、斯里蘭卡、芬蘭、柬埔寨、尼泊爾、比利時、瑞典、埃及、伊朗。以上國家地區係參考疾管署認定，實施最高防疫標準。

國防部指出，周邊國家已有肇生部隊內感染案例，國軍引以為鑒，面對疫情可能肇生的影響，戰備任務絕對不能有空窗，包括高山站台、外離島、海軍艦艇等各部隊戰備任務，都必須進行完善的規劃，用「最壞的打算與最好的準備」，密切分工、相互支援。

國防部發言人史順文少將強調，基於國防安全需要，係「勸阻」，而非「禁止」前往。

(中時電子報)