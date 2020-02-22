有魔王級車道之稱的「2020梅山36彎挑戰賽」於22日登場，吸引900名全台各地的車友參加。（張毓翎攝）

「單車甜心」魏華萱（穿橘色外套者）今日特別擔任車隊領航。（張毓翎攝）

有魔王級車道之稱的「2020梅山36彎挑戰賽」於22日登場，吸引900名全台各地的車友參加，車友騎上以36處蜿蜒彎道聞名的「太平公路36彎」再到太平雲梯的頂端，居高臨下時，美景一覽無遺，可說是一條「天使與魔鬼」的賽道。

梅山36彎自行車挑戰賽從梅山公園出發，沿途經過太平公路36彎、太平村、太興村等地，全長80公里，車友經過太平公路36彎，短短10餘公里海拔落差1000公尺，向來被單車族視為條挑戰耐力、體力與毅力的「魔王級」路線。

為了響應這場超級鐵騎賽事，「單車甜心」魏華萱今日特別擔任車隊領航，嘉義縣長翁章梁、梅山鄉長林俊謀和嘉義縣文觀局長許有仁等人，一起為車友加油打氣，翁章梁誇讚主辦單位中華民國自行車協會有眼光，挑選這麼一條優質的賽道歡迎各地車友。

翁章梁說，梅山鄉是沿途風景明媚，茶香四溢，鄉內還有太平雲梯、太平老街、圓潭自然生態園區、雲潭瀑布、太興岩及竹崎親水公園等知名景點，車友騎車運動練身體，民眾喝好茶、吃美食之餘，正值櫻花季，還能前來賞花。

(中時 )