新冠肺炎疫情持續延燒，而台灣國內第24例確診病例有2年時間沒有出國歷史，同時其家人也出現2名確診病例，讓中央流行疫情中心追查許久，最後安排了360人進行採檢，同時也讓許多人都很擔憂，因此有立委要求公布病患資訊。

國民黨立委蔣萬安要求「進一步」公布「北部女」的訊息，希望這樣能夠讓民眾的心情穩定下來，不過中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，「如果全部能夠掌握，只是徒增大家的恐慌。」此外還強調，用個人感覺來評論疫情，是非常不恰當的行為。

陳時中強調，地方政府一定會知道足夠的資訊，若是地方政府認為有什麼地方不清楚，都可以跟中央流行疫情中心反應，若是今天一個足跡、明天一個足跡，這樣對社會有什麼幫助？

最後陳時中也向民眾呼籲，在面對檢疫調查時要據實告知，易免造成防疫困難，也不要去貼標籤在被傳染者身上，「每一個人都有機會、有可能被傳染。」

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(中時電子報)