新冠肺炎疫情蔓延，擁有130年歷史的「指南宮」與中華道教純陽祖師協會為禳除疫情，20日起舉辦3天「祈福大法會」，為全國祈求平安，22日下午6點圓滿完成。

今上午的法會，9點在凌霄寶殿舉辦「祝天祈福」，祈求神明將瘟疫災害，早日消除，指南宮高超文主委指出，這次法會曾請示呂祖，抽得「庚子」籤，今年也為庚子年。籤文為：「問聖求神斷無差，知君有事急歸家，秋梧葉落空中裏，又見庭前添一花」。

為期3天的法會，大家誠心誠意祈求神明，「呂仙祖」知道每個人都想回到原居住地，昨晚停靠在日本的鑽石公主號台籍乘客共19人於平安抵台，除加強防疫外，宗教也發揮安定人心的力量，我們都該誠心懺悔祈福消災。

下午誦經禮懺的道法圓滿，3點在純陽寶殿進行「甘露施食」，10餘位法師共同持誦經文，超渡亡魂，以慈悲心感恩及施食給幽冥眾生，免除痛苦，並祈求寶島國泰民安，疫情平息。

法會3天所持誦「孚佑帝君大洞真經」，經文中記述：「佑帝。辟邪除瘟。神欽鬼服。吉星臨門。妖魔鬼怪。滅沒無存」，意味著呂仙祖能保佑平安禳除疫情；而「醒心經」則能告訴信眾這其中的道理，滌慮並洗心，使內心清楚明白，教導改過遷善，自然能消除一切災難。

(中時 )