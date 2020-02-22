開學前基隆市上百所學校進行消毒作業，市長林右昌周一將驗收。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆各校園完成防疫物資、消毒等整備，讓學生放心上學。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

開學在即，面對新冠肺炎疫情，基隆市教育處調集近5.5萬片成人、兒童口罩等防疫物資全數配發至146所各級學校支援防疫工作，開學前一天，市長林右昌今召開校園防疫視訊會議，緊盯校園物資、公共區域消毒及演練疫情反應作為，讓家長能夠安心面對開學。

教育處長林祝里指出，中等以下學校將於下周二開學，面對新冠肺炎情勢發展，21日已發放教育部提供的備用防疫物資予各校，共有471瓶600c.c酒精、成人口罩491盒、兒童口罩510盒及幼兒口罩93包，共近5萬5000片口罩，以及194支額溫槍。

由於幼兒園童抵抗力較弱，教育處先前已召集全市公私立共106間幼兒園參加防疫聯繫會議，更訪視各間幼稚園督導防疫的準備工作，環保局也協助校園完成公共區域和教室清潔，將桌面、把手等肌膚常會接觸到的地方，仔細擦拭消毒。

為確保在開學前各校防疫工作已完備，市長林右昌24日一早8點半將在創新實驗發展中心再次召開校園防疫工作確認會議，親自以視訊方式逐校確認防疫工作執行狀況，會議結束後將至校園視察「驗收」，要讓家長安心把孩子送到學校

林祝里指出，學生開學後，依照防疫中心規定，學生入校額溫以37.5度為發燒標準，若耳溫逾38度，應盡速就醫在並在家休息，不會將其列入出缺席紀錄。也提醒所有學校，防疫物資都是備戰使用，不能用於普遍發送，各校應造冊嚴格控管數量。

(中時 )