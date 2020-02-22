唐氏症寶寶蔡佳宏Leo（右）與郭書瑤在電影中談了一段純愛。（愛奇藝台灣站提供）

藍正龍執導，恬妞、郭書瑤、蔡佳宏Leo、張庭瑚主演的電影《傻傻愛你傻傻愛我》，2019年11月才下檔，愛奇藝台灣站即昨天（2月21日）搶先全網獨家上線。

該片是藍正龍耗時多年籌備，邀請金鐘獎最佳編劇徐譽庭打造劇本，並大膽啟用唐氏症寶寶蔡佳宏Leo擔綱男主角。故事描述康襄維（蔡佳宏飾）雖是喜憨少年，但媽媽（恬妞飾）從小就對他呵護備至並悉心教育。他最愛看作家可夫（藍正龍飾）所寫的繪本《森林王子與美人魚》。

有天小維意外在最愛的海邊遇上小爛（郭書瑤飾），讓他感受到愛人的喜悅，小爛也從小維的身上感受到久違的溫暖。

藍正龍表示：「感謝愛奇藝台灣站，希望觀眾可以透過這部片了解特殊小孩家庭，了解真的比同情還重要。」郭書瑤希望大家關注這部輕鬆療癒的電影：「願每個人能找到自己與生俱來的純真善良和無私去愛的能力。」

想知道小維與小爛的故事，即日起鎖定愛奇藝台灣站https：／／tw.iqiyi.com／v_19rwkz8ivw.html。

(旺報 )