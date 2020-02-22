今（22日）上午，廣州市舉行廣州科技戰「疫」新聞，會上宣布最新新冠肺炎進度，大陸病毒權威，昔日抗SARS專家鍾南山所帶領的研究團隊，繼日前在病患糞便中找到新型冠狀病毒（COVID-19）後，本次再有新斬獲，研究團隊成功從尿液中分離出病毒，這對公共衛生安全及全民防疫上有重大意義。

根據《廣州日報》微博指出，陸病毒權威鍾南山與呼吸疾病國家研究實驗室副主任趙金存的研究團隊，在22日上午廣州所舉辦，專門會報新冠肺炎科技防治措施與成效的「科技戰疫新聞記者會」上，宣布又有最新發現，團隊成功從新冠肺炎患者的尿液中分離出病毒，是一重大突破。

此團隊一直在研究新型冠狀病毒上有持續收獲，最一開始成功從肺炎患者體內分離出冠狀病毒，隨後又在患者糞便中分離出病株，而最新進度則是更進一步地從患者尿液中分離出新冠病毒，除了對於病毒傳染途徑更為明瞭，同時也對公衛安全防治上有重大意義。

目前，團隊針對病毒的染病機制及相關藥物治療進行標靶研究。

(中時電子報)