Rain、金泰希為寢具代言。（圖／取自韓網）

40歲韓國第一美女金泰希3年前和小她2歲的韓流天王Rain結婚，兩人陸續在2017、2019年分別生下一女，晉升為4口之家。夫妻倆婚後鮮少合體，最近一組兩人合體為寢具代言的照片曝光，金泰希和Rain穿著白色情侶裝在床上相擁，絕美畫面被網友讚「糖分太高」。

金泰希2013年被爆出和Rain熱戀，挺過男方當兵的考驗後，2017年初兩人宣布結婚走入禮堂，雙方相加身家超過14億台幣，婚禮卻相當低調樸實，Rain只花了3.5萬台幣租教堂，金泰希選穿了一件純白的短婚紗，整場婚禮只花了約台幣5.5萬，而Rain說自己本來想解族定存給太太最棒的婚禮，但金泰希不想，他便遵從太太喜好。

去年Rain上節目因很少聊婚姻和金泰希，被虧「假單身漢」，Rain回應不是刻意不提，只是想保護愛妻，怕家庭生活被惡意利用，「很珍惜她，所以才想這麼做」。最近夫妻倆難得合體為寢具代言，金泰希又相隔5年復出演出新劇《再見，媽媽》，夫妻倆都全面復出，放閃兼賺奶粉錢，也讓粉絲十分開心。

(中時電子報)