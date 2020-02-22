未來4日空品不良，中市府啟動應變措施。（台中市政府環保局提供／陳世宗台中傳真）

依據環保署空品資訊，23日至2月26日，因西半部風場由東北風轉為偏東風及東南風，西半部風速偏弱導致擴散條件差，汙染物容易累積。台中市政府環保局特啟動應變措施，通報前30大固定汙染源降載，並出動稽查人員加強汙染稽查，提醒市民出外配戴口罩，做好防護措施。

環保局指出，依據環保署空品預報，今日至明日中部到高屏空品區為橘色提醒等級，2月24日至25日竹苗到高屏空品區為橘色提醒等級，空氣品質要到2月26日下午後才會好轉。

環保局說，市府已提前通知前30大固定汙染源提早規劃製程調整、提高自主降載量，並通知營建工地加強道路洗掃街作業、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝、加強怠速熄火及宣導搭乘大眾運輸等，也橫向通報各局處周知所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

環保局表示，空氣品質受氣象條件影響大，有較大不確定性，將持續監控台中空氣品質，並執行對應等級應變作為；也提醒民眾隨時注意空品狀況，儘量減少清晨或晚間至戶外做跑步、打球等劇烈活動；另敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

(中時 )