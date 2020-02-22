澳洲聯邦教育部長特漢及衛生部長杭特等今天聯合聲明，就讀澳洲高中11、12年級的中國留學生，不受防疫禁止入境令限制，可以申請返校上課，但來自中國湖北學生除外。

澳洲政府為防杜2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，2月1日起禁止所有曾經在14日內到過中國的外籍人士入境。受這項禁令影響，數以萬計來自中國留學生可能無法返回澳洲上課。

澳洲政府今天宣布，就讀澳洲11年級和12年級的高中生可以獲得豁免待遇。

澳洲聯邦教育部長特漢在接受澳大利亞聯合新聞社（Australian Associated Press）訪問時說：「現在非常重要的，是要讓國際學生產業市場稍微回復正常。」

澳洲聯邦衛生部長杭特（Greg Hunt）、聯邦教育部長特漢（Dan Tehan）、維多利亞州副州長兼教育局長馬里諾（James Merlino）以及澳洲聯邦首席醫療衛生官墨菲（Brendan Murphy）今日發表聯名聲明，指當局了解高中畢業前最後兩年是重要學習階段，特別針對11年級和12年級留學生提供一條受到嚴格控管的返校途徑。

聲明提到，由多個州、領地和聯邦政府首席醫療衛生官所組成的澳洲衛生防護首席委員會（Australian Health Protection Principal Committee）一致同意，建議安排一條受到嚴格控管的途徑，以便讓少數來自中國人士入境。

建議包括，這些留學生在入境澳洲後，必須比照其他來自中國的澳洲公民和永久居民一樣，接受同等嚴格的隔離。

建議還說，每一個案都要接受澳洲邊境檢查署（Australian Border Force）個別審查，以便決定是否享有豁免待遇。

聲明也提到，受到禁令限制，目前有400名12年級學生和360名11年級學生無法入境澳洲。其中，有部分學生就讀的學校，無法提供生活照顧，必需由家長或成年兄姐陪同隨行。

聲明指出，來自中國湖北省的學生，將無法享有這項豁免待遇；申請豁免的學生和隨行監護人，都必須在過去14日內沒有病徵，而且自疫情爆發以來不曾進入中國湖北省。

另外，學生和隨行監護人若違反隔離規定，簽證將會被取消。

特漢向澳大利亞聯合新聞社表示，一週後將會針對大學留學生的相關安排進行評估。

(中央社)