慶祝台鐵潮州車站100周年，潮州鎮公所與台鐵合作邀請375名鄉親搭乘專車，到位於潮州車輛基地的神祕車站「陽光小站」，並請第一位女司機邱千芳（左）及女列車長池佳真（右）為鄉親服務。（潘建志攝）

慶祝台鐵潮州車站100周年，潮州鎮公所與台鐵合作邀請375名鄉親搭乘專車，到位於潮州車輛基地的神祕車站「陽光小站」。（潘建志攝）

慶祝台鐵潮州車站100周年，潮州鎮公所與台鐵合作邀請375名鄉親搭乘專車，到位於潮州車輛基地的神祕車站「陽光小站」。（潘建志攝）

慶祝台鐵潮州車站100周年，屏東縣潮州鎮公所與台鐵合作舉辦「2020風潮映像－潮集陽光百歲驛站」活動，邀請375名鄉親搭乘專車，到位於潮州車輛基地的神祕車站「陽光小站」，由台鐵第一位女司機同時也是屏東女兒的邱千芳駕駛，格外有意義。

潮州車站1920年2月22日啟用，迄今已是第3代車站，潮州車輛基地2015年啟用後，潮州車站成為西部幹線始發站，地位更加重要。位於車輛基地的「陽光小站」，只有台鐵人員能上下車，一般人少有機會進入，這次百周年慶特地開放給鄉親參訪。

22日上午10點22分8節車廂的專車載著375名鄉親從潮州站出發，開往1.9公里外的陽光小站，6分鐘後抵達。台鐵特地邀請第一位女司機邱千芳及女列車長池佳真為鄉親服務，兩人分別是屏東女兒及屏東媳婦，能參與這場盛事都非常高興。

到站後鄉親們在台鐵員工帶領下參觀車輛基地，大家也排隊在「陽光小站」站牌與「鐘聲幸福」鐵鐘前拍照。取名陽光小站是因潮州的太陽非常熱情，希望所有員工到此上班心情都能像陽光一樣；鐘聲幸福是早期提醒上下班的鐵鐘，移至此讓員工們敲鐘獲得幸福。

公所也發行350張紀念版「潮州-＞陽光小站」一卡通，送給參加活動的鄉親；台鐵也發行「潮庄潮州、百年傳承」紀念套票，內含首次以「普悠瑪」為車種印製的名片式車票，非常稀有，吸引民眾排隊搶購，1500套於1個半小時完售，現場也提供潮州站百年紀念戳章讓民眾蓋章留念。

(中時 )