高市警局新興分局警備隊54歲林姓警員上月底執行2020燈會巡守勤務，同事突發覺他精神狀況有異，火送通報救護車協助送醫急救，診斷是腦幹出血，家屬不忍其痛苦，日前拔管並於翌日安然辭世；非常重視同仁健康身心的警政署長陳家欽今抵靈堂慰問家屬，也允諾警政署會給予最大照顧、協助。

林姓警備隊員當時執勤時，一旁同事驚覺他站姿不穩，立即通報救護車協助送往大同醫院急救，林到院時已呈現昏迷狀態；院方診斷後發現林腦幹出血，住進加護病房觀察，病情未見好轉，家屬不忍他痛苦，2月18日拔管。

據了解，警員林男已婚、膝下並無子女，但堂上仍有高齡父母，警局主動成立治喪委員會，全力協助家屬辦理後事，警政署長陳家欽獲知，除指示警局全力協助後續撫卹事宜，22日也到靈堂致哀及慰問林員遺孀。

陳家欽表示，警察同仁日夜輪班工作辛勞，需隨時注意天氣變化及身心狀況，加強自主健康管理，尤其對於40至50歲員警好發族群，更應重視心血管檢查，早期發現治療，避免發生憾事。

陳也強調，對於員警勤務編排，應讓員警有充分休息時間以調節體力，並鼓勵正當的休閒活動，以減輕員警的工作壓力及維護健康身心。

(中時 )