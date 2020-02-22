男車禍爬出警戒遭撞飛慘死 肇事者：不知撞到人 16:442020/02/22 中時 林雅惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國道高雄田寮段自撞車禍 乘客車外警戒遭撞飛慘死 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號北上371.1公里高雄田寮路段，22日凌晨發生重大追撞死亡車禍，造成1死4傷！其中死者42歲傅姓男子乘坐自撞李男駕駛的銀色小客車，車禍後傅男從變形車內爬出，於車外警戒時，慘遭一輛小客車追撞，當場死亡，警方調閱監視影像，下午4時將肇事蔡男查獲到案，蔡供稱當時覺得車子怪怪，但不知撞到人，警方偵訊後，依肇事逃逸罪嫌將他移送橋頭地檢署偵辦。 (中時 ) #車禍 #追撞 #死亡 #肇事 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 飛車搶包遭圍捕 嫌自戕3刀不治 04:102020/02/18 社會新聞 大陸衛健委：「三個首次」證明疫情正在好轉 16:052020/02/18 兩岸 致死率怎麼算 一度3成降至5.5％ 04:092020/02/19 焦點新聞 彰縣府駁漏洞 傳播不實謠言送辦 04:102020/02/19 生活新聞 台中首例確診 木業公司急停工 04:102020/02/19 生活新聞 輕型飛機澳洲空中相撞 4人死亡 13:372020/02/19 國際 海洛因摻鹽被檢舉 警逮三蘆大毒販「五齒」 17:292020/02/19 社會 設LED警示燈 危險路段 夜間車禍少3成 04:102020/02/20 地方新聞 台76線車禍 小客車酒駕追撞害貨車翻覆燒光 16:542020/02/21 社會 台東女騎士自撞電箱水泥座 傷勢嚴重送醫 17:392020/02/21 社會 社會熱門新聞 菲律賓疫情只3例1死？當地台人曝驚悚真相 - 社會 狼師哄騙女學生交往 2年愛愛259次下場慘 - 社會 女兒遭性侵父親幫討公道 雙親護子反遭毆四肢全癱 - 社會 蔣萬安要求公布北部女資訊 陳時中拒絕：徒增恐慌 - 社會 他傳暗號「蜜汁香鵝」 邀人妻鐵皮屋嚐38.5度快感 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。