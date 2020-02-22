國道3號北上371.1公里高雄田寮路段，22日凌晨發生重大追撞死亡車禍，造成1死4傷！其中死者42歲傅姓男子乘坐自撞李男駕駛的銀色小客車，車禍後傅男從變形車內爬出，於車外警戒時，慘遭一輛小客車追撞，當場死亡，警方調閱監視影像，下午4時將肇事蔡男查獲到案，蔡供稱當時覺得車子怪怪，但不知撞到人，警方偵訊後，依肇事逃逸罪嫌將他移送橋頭地檢署偵辦。

(中時 )