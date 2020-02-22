世界衛生組織曾建議中老年人做體能鍛練，其中長時間進行有氧運動，像是游泳即可增加心肺耐力。(達志影像/shutterstock)

流感和新冠肺炎疫情延燒，根據2016年《American journal of lifestyle medicine》期刊的英國研究指出，規律適度的運動有助於增強免疫力和降低感染風險；另2008年《European Review of Aging and Physical Activity》期刊的義大利研究指出，中等強度運動可能改善因老化而下降的免疫功能，增加生活品質。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，運動有做就有效，有氧和肌力兩種運動搭配效果最好。除了能提升抵抗力，還有許多好處，如預防三高、降低體脂、增加肌力、預防骨鬆、改善血液循環、提升新陳代謝、延緩大腦退化、讓心情變好和預防失智等；而銀髮族、三高慢性病患者的抵抗力相對較弱，易受細菌病毒侵害。

但體育署108年調查發現，銀髮族大多是做有氧運動，卻常忽略了肌力訓練。許惠玉引述《運動醫學研究期刊》2016年發表的研究，追蹤銀髮族運動狀況八個月後發現，只要有做運動，對降低體脂肪、血脂和提升肌力都有幫助，但合併有氧和肌力運動的組別，降低血脂的狀況最好(三酸甘油脂可降低19%、總膽固醇可降低14.7%)；另同期刊2018年發表的研究亦顯示，銀髮族實施12週的有氧搭配肌力運動後，可顯著提昇下肢肌力、腿部力量及步行速度，有助於降低跌倒、住院風險及死亡率。

許惠玉建議，銀髮族每週5天做半小時以上有氧運動，如快走、游泳、慢跑、健行、排舞等；並搭配2天肌力運動，如太極拳、瑜珈、重訓等。不過，在疫情期間，應避免人潮密集的團體課程，可至較空曠的戶外或郊區健行，以增強自我防禦能力，降低感染風險。

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(中時電子報)