愛奇藝台灣站搶先獨家推出電影《傻傻愛你，傻傻愛我》，此片由導演藍正龍耗時多年籌備，邀請金鐘獎最佳編劇徐譽庭打造劇本，由恬妞、郭書瑤、蔡佳宏（Leo）、張庭瑚領銜主演。電影再次與觀眾見面，導演藍正龍表示：「感謝愛奇藝台灣站，希望觀眾可以透過這部片了解特殊小孩家庭，了解真的比同情還重要。」郭書瑤希望大家關注這部輕鬆療癒的電影：「願每個人能找到自己與生俱來的純真善良和無私去愛的能力。」

藍正龍（右）身為導演，大膽以唐氏症寶寶蔡佳宏擔綱男主角，透過許多關心和耐心教導他。（圖／愛奇藝提供）

導演藍正龍大膽用唐氏症寶寶蔡佳宏擔綱男主角，Leo對於表演以本色入戲狀態呈現，有幕郭書瑤對Leo大吼：「媽的！海水要怎麼喝阿！」Leo深受驚嚇，導演喊卡後趕緊前往安撫，迄今藍正龍依然深感歉意：「他是很單純的小朋友，包括戲裡媽媽對他情緒大、被女主角誤會羞辱，都會造成他以為是真的，感到很抱歉。」電影中郭書瑤突破最大尺度、髒話飆不停，被問及接下來想嘗試類型？郭書瑤表示：「想體驗有別於我生活中扮演的角色，動作片或是演媽媽，也想演甜寵劇，因為平常很愛看這類型作品。」

《傻傻愛你，傻傻愛我》是藍正龍首部執導電影坦言：「最困難是第一次當導演，因為沒當過，相信每個人對未知的事情都有恐懼與擔心。」是否有下一部電影計畫，藍正龍坦承：「有在計畫中，也是講述關於自己生活相關的故事。」郭書瑤為藍正龍一時之選女主角，此次合作瑤瑤表示：「導演很有耐心，陪著LEO不斷練習，用各種方式引導，非常體諒每一位演員。」也透露希望再和藍正龍合作喜劇類型的作品，因為覺得導演有種另類的幽默感。

電影《傻傻愛你，傻傻愛我》講述喜憨少年康襄維（蔡佳宏 飾），媽媽（恬妞 飾）對他呵護備至並悉心教育。他最愛看作家可夫（藍正龍 飾）所寫的繪本〈森林王子與美人魚〉。有天因意外走到最愛的海邊遇上小爛（郭書瑤 飾）而開啟小維感受到愛人的喜悅，小爛也從小維的身上感受到久違的溫暖。即日起愛奇藝台灣站全網獨家播出https://tw.iqiyi.com/v_19rwkz8ivw.html，敬請鎖定。

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(中時電子報)