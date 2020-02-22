新冠肺炎疫情持續升溫，民眾搶買口罩引發「口罩之亂」，165反詐騙諮詢專線統計，自2月1日起至2月21日止，涉及「口罩」的「假網拍」案件有73件，被害人遍布全國，年齡層主要介於20至60歲，財損由數百元至數萬元不等。

台南一名林姓男子，日前在拍賣網站搜尋口罩賣家，找到一個賣場中有出售標榜醫療用的口罩，便向賣家表示急需購買多盒，該名賣家先告知林男如需快速到貨，就不要透過拍賣網站，採用私下交易的方式，收到貨款的當天就能安排出貨。

林男質疑商品為何顯示已下架時，該名賣家卻告知林男不用理會，自稱手邊仍有足夠貨量，可放心匯款。林男為搶購口罩而不疑有他，便匯款1300元欲購買300個口罩，但對方卻在收到林男匯款後先以臨時有事為由，推遲出貨，等林男不斷詢問退款事宜，對方已全無回應，原賣場帳號也顯示停權。

警方發現，因購買口罩遭到假網拍詐騙的被害人，多是在臉書社團、拍賣網站，或透過不明購物網站下單購買數盒或數箱大量口罩，待匯款後才發現對方根本不是口罩廠商，不然就是失聯，或帳號已被拍賣網站停權。

刑事局提醒民眾，防疫期間為落實自主健康管理措施，如有口罩需求，應配合政府公告辦法購買，切勿心慌而於網路上購買來路不明的口罩，以免買到非合格的黑心產品，甚至遭詐騙集團趁火打劫，造成財產損失；目前口罩假網拍案件，皆已移送刑事局偵查第九大隊積極偵辦中。

警方指出，若於防疫期間囤積口罩或哄抬價格，造成民眾搶購及恐慌，恐涉犯刑法第251條第1項第3款哄抬、囤積商品牟利之罪，或傳染病防治法第61條囤積、哄抬防疫物資之罪，不僅最重處3年以下或7年以下有期徒刑，另得併科30萬元或500萬元以下罰金。

(中時 )