身兼輔大教頭與中華隊助教的楊哲宜，如何調度曾祥鈞備受關注。(大專體總提供/黃及人台北傳真)

不到19小時之內連打兩戰的輔大中鋒兼中華男籃國手曾祥鈞，22日在UBA男生組8強複賽，先發打了15分鐘，貢獻6分、9籃板及3助攻，幫助輔大77比49輕取國體，拿下複賽首勝，賽後問曾祥鈞累不累？他笑著說：「累在心裡！」

其實曾祥鈞確實很操，21日先在亞洲盃資格賽面對馬來西亞，他替補上場15分鐘，貢獻15分、14籃板，緊接著22日下午1點45分換穿輔大球衣出戰國體，然後23日面對義大、24日除了遭遇台師，還可能在亞洲盃資格賽對上日本。

面對這種5天內要打4戰的超辛苦賽程，曾祥鈞說：「其實今天還好，感謝學弟外線火力夠強，才讓我打得沒那麼辛苦，這兩場比賽的上場時間也還可以，我現在只能算『局部』痠痛，等到下周一要在一天內打兩場，我可能全身痠痛吧。」

曾祥鈞21日在自己當上中華隊國手的處女秀，曾發生雙手灌籃失敗的糗事，還被輔大教練「寶兒」楊哲宜狂虧，「這種球你灌20次都進吧！」幸好他在下半場接連扣進兩球，總算稍微補回一些面子，「還好後來有灌進，才讓我沒被嘲笑。」

其實不僅面對充滿體能考驗的5天4戰，曾祥鈞還要在中華隊、輔大練球兩頭跑，像是22日打完UBA複賽首役，賽後僅剩不到半小時的時間，他就必須趕到台北和平館參加中華隊練習，讓他不禁露出苦澀表情表示，「我要去和平館了！」

身兼中華隊助教與輔大教頭的楊哲宜賽後表示，自己並不擔心曾祥鈞的體能狀態，畢竟無論是在中華隊或輔大，都會給予曾祥鈞適當的體力調整，「反正他今天剛好第3節就3犯，我們領先幅度也夠，才讓他末節休息，他沒問題的。」

(中時 )