日本與韓國旅遊疫情22日提高為第二級警示(Alert)，華航日本線佔營收約25％，韓國約4％，加上被列為第三級警告(Warning)的中國大陸與香港，合計高達51％的營收範圍受到影響。目前華航兩岸航線每周僅飛4航點14班，不及正常時期一成，日韓航線原已減班約一成，接下來會按訂位狀況減併班。

華航大陸線佔比約17％，香港線佔約5％，公司原每周飛大陸180餘班，目前減到每周14班，剩下上海浦東7班，桃園-北京與桃園-廈門每周各3班；桃園-成都每周1班，剩約8％。台港線原每周飛約70班，現減為14班，剩約兩成。

被列為兩岸最黃金航線的松山-虹橋，因桃園機場防疫設備最充足，考慮疫情管理強度，華航過去一周已停飛虹橋，上海線旅客全部集中在桃園-浦東航線。

華航日本線每周約飛200班，韓國約飛40班，過去一周減班約一成，後續將根據訂位狀況減併班或換小型機飛行。

(工商 )