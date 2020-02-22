蔡旻佑去年在《變心記》發片記者會上，承諾要帶爸媽到日本度假，今年2月他和妹妹一同砸下6位數，帶爸媽赴日旅遊，化身導遊親自安排行程，更住下一晚要價5萬元的高級溫泉酒店、大啖懷石料理、全家更應景換上和服體驗，他開心地說：「趁著旅行這段時間，很難得可以跟家人緊密相處，雖然我們還是難免會鬥嘴，但這樣的活動是很幸福的！之後要再帶爸媽出來多走走。」

蔡旻佑與家人赴日旅遊，全家應景穿上和服體驗。（何樂音樂提供）

近期日本新冠肺炎疫情增溫，蔡旻佑坦言，著名景點減少許多國外觀光客，幾乎都是日本人，像是前往著名蕎麥麵店品嘗時，竟然也完全不用排隊。旅行期間日本尚未出現重大疫情，但蔡旻佑全家仍帶好口罩、勤洗手，他也堅持不搶購口罩：「我們自己還夠用，日本當地人可能都買不到了，要把物資留給真正需要的人。」

蔡旻佑兌現承諾，今年和妹妹帶爸媽去日本旅遊。（何樂音樂提供）

返台前兩天爆發鑽石公主號疫情事件，最後一晚居住地、剛好選在郵輪停靠的橫濱市，幾度猶豫是否更改住宿點，後來確認不同區域才安心入住，回程班機上也未食用飛機餐，全程戒備返台。

蔡旻佑在飯店全裸泡湯、遠眺富士山景，爸爸為他拍下大尺度裸背照。（何樂音樂提供）

此行一連走訪輕井澤、箱根溫泉區、橫濱市等風景名勝，蔡媽媽出國心情開朗，向來滴酒不沾的她，竟破例在酒廠淺嚐紅酒，2口飲下果真飄飄然，蔡旻佑爆料，媽媽變得很嗨，不斷地要我幫她拍攝美照，好像是要準備出道。而他在飯店全裸泡湯、遠眺富士山景，特別請爸爸幫他拍網美意象照，難得大尺度裸背，而爸爸一時興起，換成正面幫他拍，笑說「反正是自己的孩子，有什麼好害羞」，嚇得他趕緊入水免得春光外洩。

近期因疫情多場活動取消、大陸巡演延期，他把握這段時間努力創作。

(中時 )