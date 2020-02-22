淡水警分局21日擴大臨勤檢，近日執行成效共49件（淡水警提供／戴上容新北傳真）

新冠肺炎疫情升溫，警方面對取締酒駕多了一層顧慮，淡水警分局21日擴大臨勤檢，近日執行成效共49件，包含：公共危險1件1人、酒駕扣車1件、改裝噪音車25件、變更車體4件、一般交通違規件18件。

警局特別向執勤員警宣導衛教及執勤技巧，利用兼具指揮交通、照明及酒精篩檢功能的「指揮棒型酒精檢知器」執勤避免以「嗅聞」酒氣的方式靠近民眾做初步酒駕的認定，降低員警感染的風險。

為了保護第一線員警執勤安全及身體健康，警方執行取締酒駕勤務除了要求執勤同仁一律配戴口罩、攔停車輛後應與駕駛人保持一定距離、勿將頭、手伸進車窗或靠近駕駛人或近距離嗅聞酒氣等，也善用「指揮棒型酒精檢知器」在適當距離初篩駕駛人，並於吹氣檢測結束後，現場立即以稀釋的漂白水將器具適當消毒，以降低接續吹氣者感染風險。

淡水警分局表示，防疫期間法律無假期，因應新冠肺炎疫情延燒，要求同仁執行取締酒駕時，不要將頭、手伸進車窗內或靠近駕駛人，並善用酒精檢知器進行初篩檢測，實施酒測後，立即以酒精乾洗手清潔，確保自身安全。同時也呼籲駕駛朋友，於餐敘飲酒後，務必要「代叫計程車」或餐敘前「指定駕駛」，千萬不要酒後駕車，害人害己，得不償失。

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(中時 )