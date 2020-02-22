國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹下午也到場參加新春團拜。（趙婉淳攝）

國民黨八德大樓中央黨部租約明年底到期，黨主席候選人江啟臣昨天表示，租約到期後可考慮搬到其他地方，對此，競逐黨主席的前副主席郝龍斌今天下午參加內湖新春團拜舉學校經營說明，「學校辦得好不在大小，而在於有沒有大師」，黨要爭取到多數黨內人才為黨打拼才是關鍵。

郝龍斌說，辦公處所不是最重要的，但不能像衙門般讓民眾難以接近，國民黨正值財政困難之際，未來可考慮用虛擬黨部來節省經費。

媒體詢問，黨中央現在每個月租金300多萬，是否造成財務負擔，郝龍斌說，據他了解，這部分的租金已經付清，不會造成財務負擔，但租約屆滿時，是否要續租，要依據財務來考量。

至於日前拋「罷韓活動會增加社區感染，是防疫最壞示範」言論，遭批失言，郝龍斌解釋，大家曲解他的意思，他強調的是防疫優先，不要有政治口水，朝野應放下意識形態與政治對立，積極做好防疫，尤其高雄市長韓國瑜近日積極防疫，希望民進黨部要酸來酸去，反之協助韓把防疫工作做好。

倒數兩週就是黨主席補選投票日，傳出中央委員連勝文力挺江啟臣，影響黃復興選票動向，郝龍斌說，整個選舉中間，他們積極接觸黨員，說明理念，爭取黨員支持，尊重每個人的選舉方式。

郝龍斌下午參加內湖區黨部暨內湖區民眾服務社新春團拜，北市黨部主委黃呂錦茹、北市議員游淑慧、應曉薇、吳世正，以及新科立委李德維母親等人均到場和黨員寒暄問暖，郝激動地喊出黨要向前行時，右手用力往前指，左手的麥克風不小心滑落，但郝瞬間接起，自我解嘲反應很快，坐在台下的黨員則說「還很年輕啦！」

(中時 )