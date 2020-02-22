發燒是人體發炎反應所造成的現象，是身體發出的警訊。80%的發燒是由外來的感染引起，另一則是體內異常細胞導致發炎反應所致，如痛風、免疫風濕疾病、癌症等。這些感染源會使下視丘的體溫調節中心，將原本的體溫設定點調高，於是身體就會開始發燒了！

醫師通常會將38℃定義為發燒，是指耳溫或肛溫達38℃，而口溫37.5℃、腋溫37℃以上亦可能是發燒了。人體許多部位皆可測得體溫，但有些微差距，其中，耳溫與肛溫接近人體中心體溫，但因為新生兒不適合測量耳溫，所以肛溫是嬰幼兒的首選。而測量腋溫及口溫時受影響的因素較多，如衣物多寡、剛喝過水，都會影響到；耳溫槍則因操作方便、迅速且準確，所以普遍成為居家測量體溫的工具。

耳溫槍主要以紅外線測量耳膜的溫度，因為耳膜的位置接接下視丘，也就是體溫調節中樞，且與頸動脈的血流相通，所以耳溫可說相當於人體的中心體溫，但是人體的耳道是彎曲的，使用於3歲以下的幼兒時，要把耳朵向下向後拉，3歲以上的孩童應把耳朵向上向後拉，所測得的溫度較準確。

台北馬偕醫院感染科主治醫師郭建峯表示，一般感冒也就是病毒感染引起的發燒，只要多喝水、多休息，保持良好免疫力即可，但如果發燒造成身體愈來愈不舒服，變得虛弱、開始打寒顫、意識不清，就有可能是細菌感染引起，因此建議就醫治療，投予抗生素以縮短病程。

使用退燒藥的時機是，當病患燒到38.5℃以上，且因伴隨的頭痛、肌肉痠痛、疲累而無法忍受時，就可考慮服用退燒劑，來減輕不適。

普拿疼、阿司匹靈、非類固醇解熱鎮痛劑都是常見的退燒藥物，但21歲以下禁止使用阿司匹靈。退燒藥主要可以抑制前列腺素的形成，使大腦體溫中樞所設定的溫度能暫時降低，並刺激血管擴張，以達到發汗來幫助體表降溫的效果。經由以上的藥物，體溫多會暫時性的下降，但可能藥效消失後，體溫又會恢復高溫，這是因為致病源尚未解除，服用退燒藥只是治標不治本，讓身體感覺舒服一點的症狀治療藥物。

退燒藥物應依醫囑使用，不可自行將劑量增加或多服幾次，否則超過安全劑量可能出現傷肝、傷腎及失溫的情形，使用過量的退燒藥會讓病患的中心體溫過低，反而會刺激大腦更積極地產熱，導致全身發冷、顫抖，此時應再加強保暖並補充水分。

另外，書田診所小兒科主治醫師陳永綺提醒，即使服用退燒藥仍可能無法降至正常體溫，這也是正常的，通常使用退燒藥2小時後，可讓體溫降低1℃左右，發燒處置不以快速降溫為原則，只要維持在38℃左右就可以。但在給予病患足夠藥量的退燒藥後，體溫仍無法下降時，可以用物理性的方法輔助降溫，但建議是在服用退燒藥30分鐘後再進行。

溫水拭浴是常用的降溫法，用毛巾沾37℃的溫水擦拭身體，可讓皮表的血管擴張，將體表溫度散去。因為嬰幼兒的體表面積較大，所以用此法的效果較好；不過，禁止用冷水或酒精拭浴，此種方法會讓體表快速降溫，反應太過劇烈反而可能造成抽搐，讓病患更不舒服。

泡溫水澡也是同樣的原理，但要注意水溫需維持在38℃~40℃左右另外，建議不要對無表達能力的幼兒使用冰枕、退熱貼，以免造成局部過冷或體溫過低。

陳永綺提醒，身體藉由發燒來提醒我們「有狀況了」，只要處置得宜，記錄發燒的程度、觀察合併症狀是否加劇，若沒有失能狀況出現，其實不需太過緊張，重點是在找出發燒的原因為何，才是看待發燒、治癒疾病的根本之道！

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(中時電子報)