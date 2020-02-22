前日本女子桌球運動員福原愛近日上《TVBS看板人物》接受方念華專訪，她不諱言自己的人生彷彿沒有童年，下課後就是練球，羨慕其他同學放學後都能馬上出去玩，「我一次都沒有過。」她對於同學間風靡的電視節目或偶像也全然陌生。身為日本人，因為總在練球，對日本景點一知半解，婚前帶江宏傑跟江媽媽到日本觀光，她還緊張的狂查東京旅遊資料，甚至請中國教練推薦觀光景點給她，假裝自己對日本熟門熟路。

她坦言二十五年來，沒有一場球賽是為自己而打，而是為了看大家開心而打！如果輸球會讓大家開心的話，她可能會選擇輸球。里約奧運壓力太大，十天就瘦六公斤，喝醬油都沒味道，拿到里約奧運獎牌的剎那，憋在心裡的壓力終於可以釋放，讓她頓時哭到不能自己。

女兒從3歲9個月開始，她為了要保護打球的右手，不管是背包包或跌倒，都只使用左手，這已是她本能反應。某次搭車時差點跌倒，為保護女兒，她不自覺地用右手撐地，「那一下讓我自己都有一點嚇到！」也讓她意識到自己真的當媽媽了，「那是種為了保護女兒，自己右手都可以不要的感覺！」

(中時 )