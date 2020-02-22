根據浙江省台辦與中國農業銀行浙江省分行先前簽訂的加強台資企業金融服務協定，省農行最新出台五項金融服務政策措施，全力支持台資企業復工復產和疫情防控。措施如下：

一、專項按排100億元（人民幣，下同）信貸規模支持台資企業復工復產增量流動資金貸款需求。

二、對總體經營穩定具備發展前景但受此次疫情影響暫時受困的台資企業不抽貸、不斷貸、不壓貸，允許通過重新約期、展期、無還本續貸、調整還款方式等緩解到期還款壓力。展期、重新約期不改變原貸款形態，客戶評級可暫不下調。

三、對製造業、批發零售、住宿餐飲三個行業的台資企業2月份利息進行讓利，5年期（含）以下貸款利率減至一年期LPR（4.15％）收取，5年期以上減至五年期LPR（4.8％）收取，實行先收後返。

四、疫情期間所有新開戶企業一律免收開戶手續費，防疫企業免收開戶手續費、單位結算帳戶維護費、單位結算帳戶帳單服務費、資訊通知服務費、企業網銀年服務費、電子銀行安全工具工本費等七項費用。

五、積極推進台資企業「疫情防控債」的註冊備案、承銷發行，加大對銀行間市場和交易所市場疫情防控債的投資力度；通過並購貸款、理財投資、產業基金等，積極參與受疫情影響大、復工困難的優質台資企業債轉股、並購重組、定向增發等業務，幫助企業紓困；對疫情防控台資企業的資管業務需求，建立綠色通道，實行特事特辦。

(旺報 )