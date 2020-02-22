南韓新冠肺炎疫情大爆發，繼韓國DRAM大廠SK海力士1名新進員工染疫後，三星電子1員工也確診，龜尾市工廠將停工至24日。

三星周六發布聲明指出，龜尾廠目前有兩條智慧手機生產線，在該廠工作的確診員工，主要負責智慧型手機的生產，為防堵疫情擴散，龜尾廠將關廠至下周一（24日）。

由於龜尾廠專門生產高階智慧型手機產品，如三星摺疊手機等，外界憂心該廠停工可能會衝擊相關產品的製造。不過知情人士透露，工廠關閉的時間在周末假日，下周就會復工，供貨應該不至於受到影響。

SK海力士位在京畿道利川市的半導體製造廠區內，20日1名新進員工參與教育訓練出現肺炎症狀，已送往醫院進行檢測，該新人曾與大邱市肺炎確診病例有密切接觸。海力士隨即將參與教育訓練的800人全數進行居家隔離。

韓聯社報導，南韓疫情噩夢連環炸，今日上午新增142確診病例，131例集中在大邱以及慶尚北道地區，當中的92例跟爆發院內感染的大南醫院有關，另38例來自大邱的新天地教會，剩下12例的感染來源不明。

未料，下午再新增87起新冠肺炎確診病例，單日通報達229例，目前為止全國累計達到433例，其中，3人病逝。

(中時電子報)