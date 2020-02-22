今年是二二八事件73週年，部分民間團體今舉行「228‧0 拒絕遺忘、堅持反抗—228七十三周年紀念行動」；陳文成基金會董事長楊黃美幸強調，中國跟台灣兩個不同價值、制度的民族和國家，絕對沒有辦法生活在一起。

她強調，現在台灣面臨中國威脅，仍有許多人都還沒醒過來，當年之所以發生二二八事件，就是因為中國和台灣的文化差異甚大、價值觀也不同。

這次活動以遊行方式行經天馬茶房、台灣行政長官公署等當年二二八事件發生地，並在台北街頭唱名二二八政治受難者名單，最後繞回行政院前舉辦紀念儀式。

主辦單位陳文成基金會、台灣共生青年協會表示，此行動既為1987年鄭南榕、律師李勝雄、醫生陳永興發起的二二八公義和平運動的復刻，也是當代台灣社會追求轉型正義的具體顯現。今年以「拒絕遺忘，堅持反抗」為主題，在過往的行動宣言之外加入「人權訴求」，盼望延續七十多年來台灣人的反抗精神，為不公義發聲。

(中時 )