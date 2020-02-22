新冠肺炎疫情延燒，嚴重衝擊航空運輸、觀光服務等產業，高雄知名、老字號的江浙菜餐廳「祥鈺樓」也難敵這波疫情影響，生意慘淡，老闆朱金鴻決定營業到2月底，20多名員工則依法予以資遣，先休息一陣子，待市場景氣狀況再看看是否復業。(劉宥廷攝)

新冠肺炎疫情延燒，嚴重衝擊航空運輸、觀光服務等產業，高雄知名、老字號的江浙菜餐廳「祥鈺樓」也難敵這波疫情影響，生意慘淡，老闆朱金鴻決定營業到2月底，20多名員工則依法予以資遣，先休息一陣子，待市場景氣狀況再看看是否復業。

在高雄以江浙菜聞名的祥鈺樓餐廳，不僅其中的葱油餅和臭豆腐深受老饕喜愛，年節送禮的蘇式月更是相當有名氣；祥鈺樓是高雄人許多回憶的所在，也深受陸客喜愛。

祥鈺樓因大環境的經濟不佳，曾在3年前歇業過，80多歲老闆朱金鴻原本打算到美國的兒子家養老、享受天倫之樂，但因顧及許多老員工家庭生計，也難以割捨這份情，當年又再恢復營業。

朱金鴻說，受到新冠肺炎疫情波及，許多飯店和餐廳生意一落千丈，就連他的餐廳也不敵這波疫情的嚴重，最近有許多社團和企業單位擔心群聚感染，紛紛取消訂桌，取消的桌數難以估計，使得業績大幅衰退，只好先歇業休館。

朱表示，員工們也都能體諒，餐廳在這艱困時間所做決定，20多名員工都發資遣費離職。至於何時祥鈺樓會在重新開張？朱說，五月份的母親節也是餐飲的一大檔期，但這波疫情不知何時會穩定下來，一切視疫情和市場景氣而定。

(中時 )