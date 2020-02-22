潭子聚興產業園區設廠用地抽籤活動，全程公平、公正、公開。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

潭子聚興產業園區21日於潭子區公所辦理廠商抽籤選地作業，由台灣製刀股份有限公司等12家廠商中籤並完成選地，後續若經「台中市工業區土地或建築物租售及價格審查小組」確認通過後，即核准承購，可為台中未登記工廠合法化再添能量。

經發局說明，輔導台中市潭子區及鄰近地區未登記工廠合法化，台中市政府勘選潭子區的台糖土地及部分國有地，依產業創新條例規劃「潭子聚興產業園區」，已於108年12月動工；開發完成後，預估投資額可達40.5億元，引進903個就業人口。

經發局指出，該園區基地位於潭子區，面積共14.76公頃，規劃8.86公頃設廠用地，東臨豐興路二段、南近潭興路一段、西臨旱溪、北近仁愛路一段範圍內；鄰近國道4號台中環線豐原潭子段潭子交流道旁，可迅速銜接國道4號及台74線快速道路，周邊運輸路網十分便利。

潭子聚興產業園區自106年6月29日取得開發許可後，積極協調取得台糖土地，並自108年9月辦理12筆產業用地坵塊預登記作業，其中Ⅰ組8坵塊(400坪以下)、Ⅱ組4坵塊(700坪~1000坪)，經審查資格符合廠商共24家，現場報到廠商共23家。

昨日抽籤作業經濟發展局副局長主持，邀請律師、現場推舉監籤人2位及經發局政風室、秘書室人員共同監理抽籤流程，活動全程錄影存證確保公平、公正、公開；園區尚餘18筆坵塊，後續將由台糖公司採出租方式，輔導未登記廠商進駐。

(中時 )