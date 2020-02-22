情歌天后萬芳「萬芳30 你的30 __，你今天有沒有來」演唱會將於6月13日在台北小巨蛋開唱，門票於22日下午2：22分在ibon售票系統開賣，約莫15分鐘全數售罄，萬芳聽到消息後表示「從緊張刺激，到鬆一口氣恢復平靜，繼續努力進行接下來的工作！」沒買到票的粉絲，ibon售票系統將會陸續清票。

她昨晚在臉書粉絲團開直播，邀來演唱會音樂總監黃韻玲作客，2位好友多次合作經典曲，互讚是對方的「第一名」，也加碼合唱經典歌〈Fly Away〉。萬芳感謝黃韻玲總是能理解她的表達，把音樂做出最契合的詮釋，直呼「小玲寫我的歌都不用對key」，黃韻玲接話向導演郭蘅祈開嗆：「我才是真的萬大芳好嗎！」好友隔空鬥嘴笑果十足。

萬芳21日晚間直播，邀來好友黃韻玲作客。（聯成娛樂提供）

不少粉絲追問歌單，萬芳透露「〈我們不要傷心了〉難道可以不唱嘛」，也說到此次演唱會是台北小巨蛋限定演出，舞台打造將令人驚艷，也會將經典歌、新歌做出一系列詮釋，她形容像是「還原」：「我們出生從零開始，不斷地被教育、被改變成另一種樣子，甚至變得有點奇怪，如今再慢慢學習變回自己、理解自己、接受自己，再去還原回原始的樣子，透過這過程而找到那個如今自在面對世界、粉絲的那個她。」

另外有粉絲提問，是否要換掉2年的爆炸捲髮造型，萬芳笑答：「大家看膩了嗎？不想換！這個髮型很方便很有型。」還有粉絲追問「如果哪天不唱了，是否會正式跟粉絲告別？」她思考許久，並說：「可能不會，甚至希望所有相關影音、社群都能一起下架。但也要真的到那一天才會知道的」。

除了預告目前製作新專輯，2018首度攻蛋「時間仍然繼續在走」演唱會紀實也正積極後製，希望可以在6月同步推出讓粉絲珍藏。兩人直播時拿著由萬芳親自製作的手板宣傳卡，上面寫著演唱會開賣資訊、時間催票，打趣說：「現在是網路數位時代，但我們還是強調手工感，這是我晚上加班畫出來的，手工很珍貴！」

(中時 )